Zee.One 04:00 bis 06:00 Thriller Dunkle Ahnung IND 2015

Die 18-jährige Ayesha wird in ihrem eigenen Haus ermordet aufgefunden. Rasch ist die Polizei am Tatort und hat bald einen Verdächtigen: Alles deutet darauf hin, dass Ayeshas eigener Vater, der angesehene Arzt Dr. Sachin Mahaian, der brutale Mörder ist. Dr. Mahaian beteuert verzweifelt seine Unschuld, doch die Beweislast wiegt schwer. Selbst Ayeshas Mutter kann bald nicht mehr daran glauben, dass ihr Mann nicht in die grausame Tat verwickelt war. Der bodenständige Detective Sunil Paraskar wird mit den Ermittlungen betraut. Doch bald zweifelt er an der glasklar erscheinenden Tatschuld - zu glatt wirkt der Fall. Unversehens verstrickt sich Sunil in ein Spinnennetz aus Lügen, Verrat und begrabenen Geheimnissen. Immer tiefer gerät er auf die Spuren eines Komplotts, das ihn selbst in höchste Lebensgefahr bringt. Der hochspannende Krimi beruht teilweise auf der wahren Begebenheit des Mordes an der jungen Aarushi Talwar, der weltweit für Aufsehen sorgte. Der renommierte Manish Gupta ("Sarkar") verantwortete diesmal sowohl Drehbuch als auch Regie. Bollywood-Veteran Kay Kay Menon schlüpft in die Rolle des überlegten Polizeibeamten Paraskar.

Schauspieler: Kay Kay Menon (Sunil Paraskar) Ashish Vidyarthi (Sachin Mahajan) Tisca Chopra (Aarti Mahajan) Mita Vasisht (Brinda Chhabria) Ashwini Khalsekar (Remi Fernandes) Kakar Vinit (Inspector Dabbang) Originaltitel: Rahasya Regie: Manish Gupta Drehbuch: Manish Gupta Musik: Ranjit Barot Altersempfehlung: ab 12