Zee.One 19:45 bis 22:00 Actionfilm Dhoom - Die Jagd beginnt IND 2004 20 40 60 80 100 Merken Bollywoods Antwort auf Ocean's Eleven. Packendes Duell zwischen dem Kleingangster Ali und dem aufstrebenden Polizisten Jai, die beide de Mafiaboss Kabir zu Fall bringen wollen. Der eine aus Liebe zu Recht und Ordnung, der andere, um seinen Platz einzunehmen. Jai hat gerade erst die Polizeischule hinter sich gebracht, und macht sogleich Jagd auf Kabir und seine Schergen. Kabir ist Kopf einer millionenschweren Verbrecherbande, die, bevor sie sich endlich zur Ruhe setzen, noch ein letztes großes Ding in Indiens mysteriösem Bundesstaat Goa drehen wollen. Was in Goa geschieht, bleibt in Goa. Denkste - Jai macht sich der Bande auf die Fersen und lernt unterwegs den jungen und dynamischen Ali kennen, der Kabir ebenfalls das Handwerk legen will. Auch Ali träumt davon, ein einflussreicher Verbrecherboss zu werden. Die beiden beschließen, vorrübergehend gemeinsame Sache zu machen - bis Ali sich in Sheena, eine der schönen Gespielinnen Kabirs verliebt. Ali schleicht sich erfolgreich in dessen Truppe ein, und muss schlussendlich entscheiden: Bleibt er Jai gegenüber loyal, rette er Sheena, oder will er doch das ganz große Geld. Packender Showdown und Hochspannung bis zum Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abhishek Bachchan (Jai Dixit) Uday Chopra (Ali) John Abraham (Kabir) Esha Deol (Sheena) Rimi Sen (Sweety Dixit) Manoj Joshi (Shekhar) Sanjay M. Singh (Rahul) Originaltitel: Dhoom Regie: Sanjay Gadhvi Drehbuch: Vijay Krishna Acharya Kamera: Nirav Shah Musik: Pritam Chakraborty, Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 16