Zee.One 18:55 bis 19:45 Abenteuerserie Buddha IND 2013 Die Geburt des kleinen Siddharta im Jahre 563 vor Christus steht unter einem besonderen Stern: Der Junge ist nicht nur Sohn des weisen Königs Shudoddhana und seiner Gemahlin Mahamaya. Gelehrte und Wahrsager aus dem gesamten Reich entdecken in dem Kind die 32 Zeichen des Lichts. Einige glauben, dass Siddharta dazu bestimmt ist, ein großer Herrscher zu werden. Andere sehen in ihm die Erfüllung einer uralten Prophezeiung, die die Ankunft des Retters der Menschheit vorhersagt. Zunächst behütet und vom Leid der Welt abgeschottet, wächst der junge Siddharta dennoch zu einem nachdenklichen und mitfühlenden Mann heran. Seinem Stand gemäß wird er zum geschickten Schwertkämpfer ausgebildet und verliebt sich schließlich in die persische Prinzessin Yashodhara. Doch immer mehr zweifelt Siddharta daran, dass der kriegerische Weg seiner Vorfahren der richtige sein soll. In beeindruckenden Bildern zeichnet diese Serie den Weg des jungen Siddharta zur Erleuchtung und der letztendlichen Wiedergeburt als Lichtgestalt Buddha nach. Noch heute ist sein Name ein immerwährendes Symbol für Liebe, Frieden, Mitgefühl und Gerechtigkeit. Schauspieler: Himanshu Soni (Prince Siddarth) Kajal Jain (Yashodhara) Sameer Dharmadhikari (Suddhodana) Deepika Upadhya (Maya) Gungun Uprari (Prajapati) Jagat Singh (Devdutt) Originaltitel: Buddha Regie: Prakash Kapadia Altersempfehlung: ab 6