Zee.One 13:40 bis 16:25 Drama Rocket Singh - Salesman of the Year IND 2009 Nach einer Vorlage von Jaideep Sahni Harpreet Singh hat nicht gerade das abgeliefert, was man einen super Uniabschluss nennt. Trotzdem träumt er von einer Karriere als Geschäftsmann. Zunächst verschlägt es ihn in den Vertrieb des großen Computerherstellers AYS. Doch bereits nach einigen Tagen muss Harpreet enttäuscht feststellen, dass die Welt des großen Geldes nicht die ist, für die der idealistische junge Mann sie gehalten hat: Nichts läuft ohne ein bisschen Schmiergeld. Als Harpreet sich beschwert, teilt man ihm lediglich mit, dass das nun mal Geschäftspolitik sei. Entschlossen gründet Harpreet daraufhin neben seiner Tätigkeit bei AYS seine eigene Firma: Rocket Sales soll beweisen, dass man mit zuverlässigem Kundenservice und Freundlichkeit mindestens genauso weit kommen kann wie mit Bestechung. Als Belegschaft heuert Harpreet einige Kollegen von AYS an. Als erstes geht das neue Unternehmen auf Kundenfang bei ehemaligen AYS-Kunden, die mit deren Firmenpolitik unzufrieden waren. Die Strategie geht voll auf: Bald gehen bei AYS die Verkäufe zurück, weil die Klienten lieber den besseren Service bei Rocket in Anspruch nehmen wollen. Das fällt auch dem Geschäftsführer von AYS auf. Ohne zu wissen, wem die aufstrebende Rivalenfirma gehört, macht sich der Businessmann auf, die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen... Von der Kritik wurde die smarte Macher-Komödie von Erfolgsproduzent Aditya Chopra mit Lob überschüttet. Superstar und Hauptdarsteller Ranbir Kapoor wurde für seine Leistung mit einem Filmfare Award ausgezeichnet. Das Talent zur Schauspielerei wurde Kapoor quasi in die Wiege gelegt: Seine Eltern sind die bekannten Schauspieler Rishi Kapoor und Neetu Singh. Schauspieler: Ranbir Kapoor (Harpreet Singh Bedi) Prem Chopra (P.S. Bedi) Gauhar Khan (Koena Shaikh) Mukesh Bhatt (Chhotelal Mishra) Naveen Kaushik (Nitin Rathore) Manish Chaudhary (Sunil Puri) Sumeet Darshan Dobhal (Rumaan - double 'A') Originaltitel: Rocket Singh - Salesman of the Year Regie: Shimit Amin Drehbuch: Jaideep Sahni Musik: Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 6