ARTE 10:50 bis 12:40 Western In letzter Sekunde USA 1949 SW HDTV Alabama 1818: Laut singend passiert die Scharfschützen-Legion der Kentuckys, an deren Spitze John Breen und Willie Paine marschieren, eine kleine Siedlung. Als John auf die schöne Französin Fleurette aufmerksam wird, desertiert er und eskortiert sie nach Demopolis, einer Siedlung von französischen Exilanten, genauer gesagt Bonapartisten, die nach der Niederlage Napoleons nach Amerika geflüchtet sind. Am liebsten würde Fleurette zusammen mit John fliehen, wären da nicht ihre Pflichten gegenüber ihren Eltern. Denn Fleurettes Vater, der General De Marchand, Besitzer eines herrschaftlichen Herrenhauses, möchte seine Tochter mit dem reichen Blake Randolph verheiraten, um seinen Besitz zu sichern. John jedoch gibt so einfach nicht auf, und ein erbitterter Kampf um die Hand Fleurettes beginnt. Dabei deckt John allerhand Machenschaften und Intrigen gegen die Gruppe französischer Exilanten auf, in die auch Blake Randolph verwickelt ist. Als die Flussschiffer die Franzosen überfallen, kommt es zum alles entscheidenden Kampf - Schauspieler: John Wayne (John Breen) Vera Ralston (Fleurette DeMarchand) Philip Dorn (Col. Georges Geraud) Oliver Hardy (Willie Paine) Marie Windsor (Ann Logan) John Howard (Blake Randolph) Hugo Haas (General DeMarchand) Originaltitel: The Fighting Kentuckian Regie: George Waggner Drehbuch: George Waggner Kamera: Lee Garmes Musik: George Antheil Altersempfehlung: ab 16