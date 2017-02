Kinowelt 04:50 bis 06:40 Krimi Flic Story F, I 1975 Nach dem Roman von Roger Borniche 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der einen Seite: Roger Borniche, Rekordmann in der Festnahme von Ganoven, ein Bulle, der anders ist, dem die Gangster schreiben, um ihm für seine Menschlichkeit zu danken. Sein besonderes Kennzeichen: Er trägt nie eine Waffe. Auf der anderen Seite: Emile Buisson, der schwarzäugige Mörder, 100 Raubüberfälle, 20 Morde. Besondere Kennzeichen: Er zögert nicht, seine Komplizen aus dem Weg zu räumen, damit sie ihn nicht bei der Polizei verraten. Zwischen den Beiden: Ein fantastisches Duell! Dieser Kriminalfilm von Regisseur Jacques Deray entstand nach dem Tatsachenbericht von Roger Borniche, der mehrere Bände über Verbrecherjagden veröffentlichte, diesen als "Duell in sechs Runden". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Roger Borniche) Jean-Louis Trintignant (Emile Buisson) Renato Salvatori (Mario Poncini) Claudine Auger (Catherine) Henri Guybet (Inspektor Hidoine) André Pousse (Jean-Baptiste Buisson) Denis Manuel (Inspektor Darros) Originaltitel: Flic Story Regie: Jacques Deray Drehbuch: Alphonse Boudard, Jacques Deray Kamera: Jean-Jacques Tarbès Musik: Claude Bolling Altersempfehlung: ab 16