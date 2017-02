Kinowelt 22:05 bis 23:30 Komödie Calcium Kid GB 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Milchmann und Boxweltmeister in einem? Nachdem der unscheinbare Jimmy Connelly in einem Trainingskampf den Herausforderer des Boxweltmeisters ausknockt, droht der Kampf zu platzen. Doch der Promoter Herbie Bush möchte den jungen Jimmy, seines Zeichens Milchmann, als Ersatz für den Weltmeisterschaftskampf verpflichten. Dieser wird sofort als "Calcium Kid", gestählt durch lebenslangen Genuss von täglich drei Litern Milch, zum Liebling von Fans und Presse. Das plötzliche Rampenlicht und die Schlagzeilen lenken den Boxstar in spe jedoch gehörig von seinem eigentlichen Ziel ab: dem Weltmeisterschaftstitel. Orlando Bloom sorgt in dieser ungewöhnlichen Aufsteiger-Geschichte als boxender Milchmann für einige spannende Wendungen. Trockener britischer Humor und das perfekte Timing runden diese Komödie ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Orlando Bloom (Jimmy "Calcium Kid" Connelly) Omid Djalili (Herbie Bush) Michael Lerner (Artie Cohen) Michael Peña (Jose Mendez) Rafe Spall (Stan Parlour) Ronni Ancona (Pat Connelly) Billie Piper (Angel) Originaltitel: The Calcium Kid Regie: Alex De Rakoff Drehbuch: Raymond Friel, Derek Boyle, Alex De Rakoff Kamera: David M. Dunlap Musik: The Boilerhouse Boys Altersempfehlung: ab 12