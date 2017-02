Kinowelt 20:15 bis 22:05 Abenteuerfilm Asterix und Obelix gegen Cäsar F, D, I 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten." Der römische Feldherr Cäsar möchte diese Schmach nun endlich aus der Welt schaffen und arbeitet mit seinem nicht ganz so treuen Gefolgsmann Lucius Detritus an einem Plan zur Vernichtung von Asterix, Obelix und Co. Die haben jedoch ganz andere Probleme, denn in ihrem Dorf taucht der angebliche Seher Lügnix auf und täuscht die Gallier mit einer List, sodass sie ihm helfen, eine Truhe voller Goldstücke, die Cäsars Steuereintreiber gehört, zu stehlen. Asterix durchschaut zwar den Betrüger, doch die Dorfbewohner sind von der Macht des Goldes so verführt, dass sie ihm kein Gehör schenken. Dass die aufmüpfigen Gallier nun auch seine Steuergelder entwendet haben, kann Cäsar natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So entführen die Römer den Druiden Miraculix, damit er ihnen den Zaubertrank braut, der die Gallier so stark macht, dass sie bisher jeden Angriff abwehren konnten. "Asterix und Obelix gegen Cäsar" ist der erste Realfilm der Comicreihe Asterix aus dem Jahr 1999 mit Gérad Depardieu als liebestollem Obelix. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Astérix) Gérard Depardieu (Obélix) Roberto Benigni (Lucius Detritus) Michel Galabru (Abraracourcix) Claude Piéplu (Panoramix) Daniel Prévost (Prolix) Pierre Palmade (Assurancetourix) Originaltitel: Astérix et Obélix contre César Regie: Claude Zidi Drehbuch: René Goscinny, Terry Jones, Gérard Lauzier, Albert Uderzo Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Jean-Jacques Goldman, Roland Romanelli Altersempfehlung: ab 6