Kinowelt 18:10 bis 20:15 Trickfilm The Wind Rises J 2013 Nach einer Vorlage von Hayao Miyazaki Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Seine Kurzsichtigkeit hindert Jiro an einer Karriere als Pilot. Doch als ihm im Traum der italienische Flugzeugingenieur Caproni begegnet, festigt sich Jiros Entschluss, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, und er beschließt, Flugzeugkonstrukteur zu werden. Als er nach erfolgreich abgeschlossenem Studium nach Tokio aufbricht, begegnet er im Zug der hübschen Nahoko, mit der er sich Jahre später verlobt und die zu seiner großen Liebe wird. Doch das Schicksal meint es nicht immer gut mit den beiden: Während Jiro an durch den Krieg verursachten Albträumen leidet, hat auch Nahoko zu kämpfen: Sie leidet an einer schweren Lungenerkrankung, die sich derart verschlimmert, dass die Liebe des Paares auf eine harte Probe gestellt wird. "Imposantes, melancholisches Kunstwerk mit politischem Anspruch." (Quelle: Spiegel.de) "Energisch und zugleich feinsinnig, thematisch wagemutig, visuell großartig." (Quelle: Time Magazine) Sprecher: Tim Knauer (Jiro Horikoshi) Kaya Marie Möller (Naoko) Marcus Off (Gianni Caproni) Lutz Schnell (Kurokawa) Originaltitel: Kaze tachinu Regie: Hayao Miyazaki Drehbuch: Hayao Miyazaki Kamera: Atsushi Okui Musik: Joe Hisaishi Altersempfehlung: ab 6