Kinowelt 14:50 bis 16:40 Filme Mystery Train USA, J 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sonderpreis für künstlerisches Schaffen, Cannes TV Spielfilm: Highlight-Tipp Vierundzwanzig Stunden in Memphis, Tennessee: Im Hotel "Arcade" treffen die unterschiedlichsten Schicksale aufeinander. Ein Zimmer belegen die japanischen Touristen Jun und Mitzuko, die auf den Spuren ihres Idols Elvis Presley wandeln. Im selben Hotel steigt auch die italienische Witwe Luisa ab. Sie muss sich ein Zimmer mit der unaufhörlich redenden DeeDee teilen, die sich gerade von ihrem Freund Johnny getrennt hat. Und auch Johnny landet schließlich im "Arcade": Sturzbetrunken wird er von seinen Freunden in einem verdreckten Zimmer untergebracht. Scheinbar unabhängig voneinander verbindet alle Geschichten eines - ein Schuss. Faszinierender Episodenfilm von Jim Jarmusch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Youki Kudoh (Mitsuko) Masatoshi Nagase (Jun) Screamin' Jay Hawkins (Nachtportier) Joe Strummer (Johnny) Steve Buscemi (Charlie the Barber) Nicoletta Braschi (Luisa) Elizabeth Bracco (Dee Dee) Originaltitel: Mystery Train Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Robby Müller Musik: John Lurie