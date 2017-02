Kinowelt 10:00 bis 11:40 Tragikomödie Eine Schwalbe macht den Sommer F 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sandrine ist 30, gutaussehend, erfolgreich und trotzdem unzufrieden. Zulange hat sie schon nichts mehr wirklich gespürt. Zu schnell vergehen die Augenblicke ohne Sinn. Und zuwenig Zeit bleibt ihr für das Wichtigste: ihr Leben. Genervt von Job, Freund und Großstadt entschließt sie sich schlussendlich, aufs Land zu ziehen. Nach einem Schnellkurs in Landwirtschaft kauft sie den Bauernhof des eigensinnigen Adrien. Der alte Bauer will das Feld jedoch im wahrsten Sinne des Wortes nicht räumen. Mit allerlei Tricks versucht er, der Großstadtpflanze das Leben schwer zu machen. Doch Sandrine kämpft unermüdlich um Ihren Traum und die Freundschaft des alten Mannes. In wunderschönen Bildern und mit ausgezeichneten Charakter-Darstellern erzählt Christian Carion in seinem Film von Freundschaft, Freiheit und dem Recht auf Träume. Die herrliche Natur der französischen Voralpen bildet die eindrucksvolle Kulisse für diesen ehrlichen und wahrhaftigen Film, der in Frankreich als die Kinoüberraschung des Jahres gefeiert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Serrault (Adrien) Mathilde Seigner (Sandrine Dumez) Jean-Paul Roussillon (Jean) Frédéric Pierrot (Gérard) Marc Berman (Stéphane) Françoise Bette (Sandrines Mutter) Roland Chalosse (Barmann) Originaltitel: Une hirondelle a fait le printemps Regie: Christian Carion Drehbuch: Christian Carion, Eric Assous Kamera: Antoine Héberlé Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 6

