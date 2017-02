Kinowelt 08:25 bis 10:00 Thriller Die Weisheit der Krokodile GB 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er sieht blendend aus. Er ist gebildet, wohlhabend und charmant. Ein medizinischer Forscher mit internationaler Reputation, ein scharfsinniger Gesprächspartner und ein begnadeter Zeichner. Niemand ahnt, dass der charismatische Steven ein Vampir ist, der seine Freundinnen buchstäblich aussaugt. Aus dem Blut seiner Opfer extrahiert er die menschlichen Gefühle und Regungen, die er zum Überleben braucht. Als die Leiche seiner letzten Freundin, Maria, an Land gespült wird, gerät er ins Visier der Polizei. Dann lernt er die Ingenieurin Anne Levels kennen. Diesmal ist alles anders, diesmal scheint er die wahre Liebe gefunden zu haben. Oder verschont er Anne nur, weil er beschattet wird? Handelt er aus Taktik oder aus echtem Gefühl? Stevens Körper zerfällt zusehends, der Wettlauf mit dem Tod beginnt. Nur Annes reine, pure Liebe kann ihn retten, doch der Preis ist hoch... "[...] dieser coole, überzeugende Thriller entspinnt die Handlung mit einer wortkargen Eleganz." (Quelle: Time Magazine) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Law (Steven Grlscz) Elina Löwensohn (Anne Labels) Timothy Spall (Inspektor Healey) Jack Davenport (Sergeant Roche) Colin Salmon (Martin) Hitler Wong (Noodles Chan) Kerry Fox (Maria Vaughan) Originaltitel: The Wisdom of Crocodiles Regie: Po-chih Leong Drehbuch: Paul Hoffman Kamera: Oliver Curtis Musik: Orlando Gough, John Lunn

