13th Street 02:40 bis 04:25 Actionfilm Non-Stop F, USA, GB, CDN 2014 Nach einer Vorlage von John W. Richardson, Christopher Roach Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der US Air Marshal Bill Marks (Liam Neeson) sitzt im Nachtflug von New York City nach London. Fliegen macht ihm keine Freude. Vor allem der Start versetzt ihn jedes Mal in Panik. Doch das ist nicht sein einziges Problem. Auch privat ist sein Leben aus den Fugen geraten, und ohne Alkohol befallen ihn tiefe Depressionen. Kaum in der Luft erhält Bill von einem Unbekannten SMS-Nachrichten auf sein abgesichertes Handy. Es weist sich, dass der Unbekannte in der vollbesetzten Maschine sitzt. In der SMS an Marks droht er mit dem Tod eines Passagiers, sollten nicht innerhalb von 20 Minuten 150 Millionen auf ein verdecktes Offshorekonto überwiesen werden. Wird die Forderungen nicht erfüllt beginnt die Frist, nach dem ersten Mord, von vorne und ein weiteres Menschenleben steht auf dem Spiel. Als dann aber auch noch eine Bombe an Bord gefunden wird, eskaliert die Situation. Der Air Marshall versucht, die Höllenmaschine irgendwie zu entschärfen. Zur selben Zeit findet die Flugsicherheit heraus, dass das Offshorekonto auf Bill Marks Namen läuft, was dazu führt, dass er nun selbst zum Verdächtigen wird. Einzig Chef-Attendant Nancy (Michelle Dockery) und die Passagierin Jen (Julianne Moore) verbleiben auf seiner Seite und versuchen ihm beim Abwenden der Katastrophe zu unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bill Marks) Julianne Moore (Jen Summers) Scoot McNairy (Tom Bowen) Michelle Dockery (Nancy) Nate Parker (Zack White) Corey Stoll (Austin Reilly) Lupita Nyong'o (Gwen) Originaltitel: Non-Stop Regie: Jaume Collet-Serra Drehbuch: Christopher Roach, John W. Richardson, Ryan Engle Kamera: Flavio Martínez Labiano Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12