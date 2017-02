13th Street 22:35 bis 22:50 Filme Herr Alptraum und die Segnungen des Fortschritts D 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Herr Alptraum ist der Beste seines Fachs: Jede Nacht liefert er seine Alpträume in die Köpfe der Menschen. Pünktlich und zuverlässig. Nachtein, nachtaus. Nach getaner Arbeit gönnt er sich eine kleine Auszeit in der Abschaum-Bar und trinkt ein Gläschen mit flüchtigen Bekannten wie Neurose oder Phobie. Doch am Meisten freut er sich, wenn er Insomnia trifft - die süße Schlaflosigkeit, seine heimliche Liebe. Gerne würde er sie öfter sehen, doch sein Pflichtgefühl gegenüber der Arbeit siegt jedes Mal. Dann hat er einen grandiosen Einfall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian von Aster (OFF-Sprecher & Herr Alptraum) Chrisse Groß (Insomnia) Originaltitel: Herr Alptraum und die Segnungen des Fortschritts Regie: Schwarwel Drehbuch: Schwarwel Musik: Maik Hartung