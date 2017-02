13th Street 21:50 bis 22:35 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der richtige Mann USA 2015 Stereo 16:9 Merken Callen (Chris O'Donnell) befindet sich auf einer gefährlichen Mission. Er soll sich als Häftling tarnen, der gerade aus dem Gefängnis geflohen ist, und so eine rassistische Neonazi-Gruppe namens "Aryan Supreme Alliance" infiltrieren. Die rechten Terroristen werden verdächtigt, sich nukleares Material beschafft zu haben, um damit eine Bombe zu bestücken. Die Rassisten nehmen Callen tatsächlich in ihre Gruppe auf und planen mit ihm einen Banküberfall. Doch dabei geht einiges schief, und Callens Tarnung droht aufzufliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Frank Military Drehbuch: Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16