13th Street 18:40 bis 19:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Das Lächeln des Kriegers USA 2015 Stereo 16:9 Eigentlich klingt der Auftrag wie ein Routinejob. Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) sollen Ella Deshai (Parminder Nagra), eine kooperationswillige indische Kernforscherin, abholen. Doch am Treffpunkt kommt es zu einer Schießerei, bei der Sam schwer verletzt wird. Das Team sieht sich gezwungen, erneut die Hilfe des nepalesischen Elitesoldaten Jemadar Thapa (Ernie Reyes Jr.) in Anspruch zu nehmen, und macht in Bezug auf Ella Deshai eine interessante Entdeckung. Kensi (Daniela Ruah) und Deeks (Eric Christian Olsen) haben derweil ihren ersten richtigen Streit. Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terence Nightingall Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson