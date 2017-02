13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds Des Teufels Bräute USA 2012 Stereo 16:9 Merken In einer verlassenen Irrenanstalt wird eine tote Frau aus Oregon gefunden. Sie ist in Renaissance-Kleider gehüllt, hat ein weiß gepudertes Gesicht und wurde an ein Bett gefesselt. Eine Liste mit Frauennamen und Zahlen weist die BAU auf satanische Hintergründe des Mordes hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16