13th Street 11:40 bis 12:25 Krimiserie Criminal Minds Farbenlehre USA 2012 Stereo 16:9 In San Bernardino, Kalifornien, wurde eine Großfamilie nachts in ihrem Haus ermordet. Bereits einige Zeit zuvor ereilte eine andere Familie dasselbe Schicksal. Zunächst vermuten die Ermittler, dass eine Gang hinter der Tat steckt. Doch das Team findet herau, dass weitaus übelere Machenschaften hinter den Morden stecken. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16