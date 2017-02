13th Street 09:00 bis 10:35 Krimi Perry Mason und der falsche Tote USA 1990 Nach einer Vorlage von Erle Stanley Gardner Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der US-Marine David Berman (Tim Ryan) will in Paris den Alt-Nazi Krugman aufspüren. Der Verbrecher tötete Davids Großeltern und verletzte seine Mutter schwer. Die Suche ist gefährlich, da eine Zeugin ermordet wurde, und David selbst wird entführt. Als er Krugman endlich aufspürt, ist dieser bereits tot. Er wurde erschossen, und David wird des Mordes angeklagt. Anwalt Perry Mason (Raymond Burr), ein alter Freund der Familie, nimmt den nächsten Flug nach Paris. Dort muss er ein Geheimnis lüften, das 45 Jahre lang gut gehütet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William R. Moses (Ken Malansky) Ian Bannen (Otto Rosen) Ian McShane (Andre Marchand) Yvette Mimieux (Danielle Altmann) Terry O'Quinn (Curt Mitchell) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Desperate Deception Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: George Eckstein Kamera: Daniel McKinny Musik: Dick DeBenedictis

