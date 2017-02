NDR 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Traumhaus D 1999 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einem Waldstück wird die Leiche des Journalisten Hoffmann gefunden. Indizien sprechen dafür, dass der umtriebige Lokalreporter sterben musste, weil er zu viel wusste. Eine erste heiße Spur führt Brockmöller und Stoever zu dem Bürgermeister eines kleinen Ortes. Bürgermeister Fromm verdiente offenbar Millionen, indem er per Ratsbeschluss Brachland in teures Bauland verwandeln ließ. Alles deutet zunächst darauf hin, dass Hoffmann über die Machenschaften des Bürgermeisters informiert war und Kapital aus seinem Wissen schlagen wollte. Doch bald zeigt sich, dass Fromm selbst ein betrogener Betrüger ist. In den Mittelpunkt der Ermittlungen gerät Gunnar Engelhardt, der dubiose Inhaber einer Reihe von Bauträgerfirmen. Engelhardt brachte in großem Stil Bauherren um ihr Vermögen und führte selbst den gerissenen Bürgermeister hinters Licht. Während Stoever und Brockmöller ihre Bemühungen darauf ausrichten, den unter wechselnden Firmennamen agierenden Engelhardt dingfest zu machen, entwickelt sich von ihnen unbemerkt eine Familientragödie um den Tierpharmavertreter Hebbel - einem Kunden Engelhardts. Um den Bau seines Traumhauses zu finanzieren, hat sich Hebbel auf einen illegalen Medikamentenhandel eingelassen. Als Engelhardt ermordet aufgefunden wird und alles dafür spricht, dass der Täter auch für den Tod des Journalisten verantwortlich ist, beginnt für Stoever und Brockmöller ein Wettlauf mit der Zeit. Es gilt einen verzweifelten Familienvater aufzuhalten, der zu allem entschlossen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Paul Stoever) Charles Brauer (Peter Brockmöller) Ulrich Mühe (Friedel Hebbel) Susanne Lothar (Hanna Hebbel) Kurt Hart (Stefan Struve) Peter Sattmann (Ralf Fromm) Marion Breckwoldt (Luise Fromm) Originaltitel: Tatort Regie: Ulrich Stark Drehbuch: Raimund Weber Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Klaus Doldinger