Unvergessen - Der XXL-Ostfriese Große Kerle - kleine Krabben - unterwegs mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken Große Kerle - kleine Krabben D 2015 Zur Erinnerung an Tamme Hanken, der im Oktober 2016 verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen schöne und berührende Momente aus den Sendungen mit dem "XXL-Ostfriesen". Der "XXL-Ostfriese" erfüllt sich gemeinsam mit seinem Freund Peter einen Traum: Schon immer wollte er dabei sein, wenn in Belgien die Fischer mit ihren Kaltblütern in See stechen, um auf traditionelle Art Krabben zu fischen. Vor Ort haben die beiden Männer erst noch ein bisschen Zeit, um sich mit der Umgebung und den belgischen Gepflogenheiten vertraut zu machen. Dann geht es an den Strand. Jeden Tag reiten die Krabbenfischer bei Ebbe ins Wasser und werfen ihre Schleppnetze aus. Der Ertrag ist zwar recht übersichtlich, aber dafür sind die Krabben fangfrisch. Einziges Problem: Die Meerestiere sind so klein und die Hände vom "XXL-Ostfriesen" so groß. Originaltitel: Der XXL-Ostfriese Regie: Andreas Lingsch/Sabine Howe