NDR 13:55 bis 16:00 Fußball Sportclub live - 3. Liga Live-Konferenz: Kiel - Aalen und Duisburg - Osnabrück D 2017 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Holstein Kiel empfängt den punktgleichen VfR Aalen, der Sieger bleibt an der Spitzengruppe in der 3. Liga dran. Tabellenerster MSV Duisburg trifft im Topduell auf seinen ärgsten Verfolger VfL Osnabrück. Der "Sportclub" überträgt beide Spiele in einer Live-Konferenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Käckell Regie: Dirk Bergmann