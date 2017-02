NDR 12:45 bis 13:30 Dokumentation Norddeutsche Dynastien Spethmann - Ein Leben für den Tee D 2009 16:9 Live TV Merken "Norddeutsche Dynastien" erzählt die Firmen- und Familiengeschichte der Ostfriesischen Teegesellschaft (Familie Spethmann). Zwei Brüder und ein Unternehmen, das klingt nach Streit. Anders bei den Spethmanns. Denn der Erfolg hängt in ihrem Familienunternehmen, der Ostfriesischen Teegesellschaft (OTG), auch davon ab, wie gut es gelingt, die Interessen der Geschwister zu bündeln und diese Kraft für das Unternehmen zu nutzen. Die Eltern haben es vorgelebt. Während der Vater mit dem dreirädrigen Auto und der Sackkarre in den 1950er-Jahren noch selbst Tee ausgefahren hat und die Mutter mit den Banken Kredite aushandelte, sind die Brüder Spethmann moderne Manager. Sie setzen die Expansion des Unternehmens, die ihre Eltern begonnen haben, fort. Als Kinder erleben Jochen und Michael Spethmann, wie der elterliche Betrieb von Jahr zu Jahr wächst. Firmenmittelpunkt ist zunächst das Einfamilienhaus mit Büro in der ausgebauten Garage. Müssen sie anfangs in den Ferien noch mithelfen und Teebeutel in Schachteln verpacken, können sich die Eltern bald moderne Automaten leisten. Mutter Marianne Spethmann ist Chefin der Finanzen, der Vater der begnadete Verkäufer. Auf solch eine Arbeitsteilung setzen auch die Söhne Jochen und Michael Spethmann. Gegründet hat das Unternehmen ihr Urgroßvater, Laurens Janssen, der als 13. Kind des Leerer Stadtschreibers Janssen seine friesische Heimatstadt verließ und einen kleinen Teehandel in Hamburg eröffnete: die Ostfriesische Teegesellschaft. Kleinunternehmer Janssen war in Hamburg und Umgebung mit dem Pferdewagen unterwegs und belieferte die Kolonialwarenhandlungen kiloweise mit seiner "ostfriesischen Mischung". Laurens Janssen war ein brillanter Verkäufer, der sich erfindungsreich gegen etablierte Kollegen in der Hansestadt durchsetzte. Der kleine Ein-Mann-Betrieb entwickelte sich zum national und international erfolgreichen Teeanbieter. "Messmer", "Milford" oder "OnnO Behrends" sind bekannte Marken, die aus dem Haus der Ostfriesischen Teegesellschaft kommen. Der Aufstieg des Unternehmens Spethmann in Zeiten einer europaweiten Konzentration des Marktes steht im Zentrum der Familiengeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutsche Dynastien Regie: Dagmar Wittmers

