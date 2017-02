NDR 08:30 bis 09:00 Dokumentation Gefangen in Dubai Eine Mutter kämpft um ihren Sohn D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Am Anfang schien es die perfekte Liebe zu sein: Die junge Norddeutsche Katharina D. findet ihren Traumjob in Dubai und verliebt sich dort in den erfolgreichen Anwalt Mohamed R., der aus Ägypten stammt. Das ist drei Jahre her. Damals hätte sich Katharina nicht in ihren schlimmsten Alpträumen vorstellen können, wie dramatisch ihre Beziehung enden würde. Der scheinbar fürsorgliche Ehemann entwickelt sich nach der Hochzeit und der Geburt des gemeinsamen Sohnes zum gewalttätigen Tyrann. Er hält Katharina in einer Wohnung in Dubai gefangen, schlägt und schikaniert sie. Katharina will ihn verlassen und mit ihrem Sohn zurück nach Deutschland fliehen. Doch Mohamed verbietet es und droht, ihr das Kind wegzunehmen. Katharina fügt sich - aus Angst, ihren Sohn zu verlieren. Was folgt, sind Monate voller Misshandlungen und Demütigungen. Die Autoren Alexandra Ringling und Stefan Spiegel begleiten Katharina mehr als ein Jahr lang und dokumentieren ihren scheinbar aussichtslosen Kampf um das Kind. Wird sie in diesem für sie fremden Land eine Scheidung durchsetzen und die Ausreise mit ihrem Sohn erzwingen können? Mehrfach besuchen die Reporter Katharina in Dubai, halten mit ihr per Telefon, Skype und Email ständig Kontakt. Sie dokumentieren die Flucht von Katharina und ihrem Sohn aus der ehelichen Wohnung. Eine Flucht, die mithilfe des Pfarrers der deutschen Gemeinde in Dubai gelingt. Katharina wähnt sich in Sicherheit. Doch dann der Schock: Katharinas Sohn wird vom Vater entführt. Die Reportage erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich aus einer hoffnungslosen Lage heraus kämpft, und mit Hilfe der evangelischen Gemeinde in Dubai schrittweise ihre Würde und ihr Leben zurückgewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gefangen in Dubai - Eine Mutter kämpft um ihren Sohn Regie: Alexandra Ringling/Stefan Spiegel

