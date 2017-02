National Geographic 02:40 bis 03:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz vor Amsterdam CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 25. Februar 2009, 9.30 Uhr: Die Boeing 737-800 des Turkish-Airlines-Fluges 1951 befindet sich im Landeanflug auf den niederländischen Airport Amsterdam Schipol. Bisher ist alles nach Plan verlaufen, bis zur Ankunft verbleiben nur noch wenige Minuten. Doch kurz vor dem Ziel geschieht das Unfassbare: Die Maschine stürzt plötzlich in die Tiefe und schlägt auf einem Feld nördlich des Flughafens auf. Neun der 135 an Bord befindlichen Menschen kostet der Crash das Leben, 86 müssen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie kam es zu dieser Katastrophe und hätte der Absturz unter Umständen verhindert werden können? "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert den Fall und deckt auf, was am 25. Februar 2009 schiefgelaufen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) John Cleland (Joe Sedar) Kevork Arslanian (First Officer Sezer) Samy Osman (Safety Officer) Bruce Beaton (Air Traffic Controller) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: James Hyslop Drehbuch: Alex Bystram Musik: Anthony Rozankovic