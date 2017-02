National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Years of Living Dangerously Zeit zu handeln USA 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Wissenschaft ist sich einig: Kein anderer Faktor trägt so sehr zum Klimawandel bei wie die Verbrennung von Kohle. China und die USA sind dabei die beiden mit Abstand größten CO2-Emittenten der Welt. Aber was unternehmen diese Länder, um eines Tages unabhängig von der Kohle zu sein? Schauspielerin Sigourney Weaver reist nach China und stellt fest, dass der Wandel hin zu erneuerbaren Energien dort inzwischen ernst genommen wird. Ihre Kollegin America Ferrera hingegen besucht ein kleines Städtchen im US-Staat Illinois, wo sich die Einwohner für die Schließung eines Kohlekraftwerks einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: America Ferrera (Herself) Sigourney Weaver (Herself) Originaltitel: Years of Living Dangerously