National Geographic 20:05 bis 21:00 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück Seilbahn-Katastrophe von Cavalese GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 3. Februar 1998: Ein US-Kampfjet vom Typ EA-6 Prowler rast mit 870 Stundenkilometern über den norditalienischen Skiort Cevalese, als es zu einem folgenschweren Unglück kommt: Der rechte Flügel des tief fliegenden Jets trifft das Kabel einer Seilbahnanlage und durchtrennt es. Eine Kabine stürzt ab und reißt 20 Menschen in den Tod. Auch das Kampfflugzeug wird bei der Kollision schwer beschädigt, kann aber noch auf der 90 Kilometer entfernten Militärbasis von Aviano notlanden. "Sekunden vor dem Unglück" rekonstruiert den Ablauf und die Folgen des Unglücks und lässt Experten, Augenzeugen und Hinterbliebene zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seconds from Disaster Regie: Steve Webb Musik: Tom Howe, Anne Nikitin