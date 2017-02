National Geographic 14:20 bis 15:05 Dokumentation StarTalk Buzz Aldrin USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sein Name ist auf ewig mit der legendären Apollo 11-Mission verbunden: Gemeinsam mit seinen Kollegen Neil Armstrong und Michael Collins schrieb der 1930 geborene Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 Geschichte. Im Gespräch mit Neil deGrasse Tyson erzählt er, wie es sich anfühlte, als zweiter Mensch den Mond zu betreten. Außerdem enthüllt der frühere Kampfpilot, was es mit seinen Plänen auf sich hat, Menschen auf den Mars zu schicken. Ebenfalls an Bord der Sendung: Co-Moderatorin Iliza Shlesinger und Ex-Astronaut Mike Massimino, bekannt auch als Gaststar von "The Big Bang Theory". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dawkins (Celebrity Interview) James Martin (Clergyman) Eugene Mirman (Comedian) Moderation: Neil deGrasse Tyson Originaltitel: StarTalk