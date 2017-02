National Geographic 11:45 bis 12:40 Dokumentation Years of Living Dangerously Mit Vollgas in die Zukunft USA 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Jahren bestreiten Politiker der Republikanischen Partei im US-Kongress, dass die Menschheit für den Klimawandel verantwortlich sei. In der Folge blockieren sie Gesetze, mit deren Hilfe man der Erderwärmung begegnen könnte. Schauspieler Bradley Whitford versucht herauszufinden, wodurch sich diese Volksvertreter beeinflussen lassen. Unterdessen recherchiert sein Kollege Ty Burrell im Umfeld der Automobil-Lobby. Dabei muss er erkennen, dass sich offenbar mächtige Kräfte zukunftsträchtigen Themen wie Elektro-Mobilität, selbstfahrenden Autos oder Carsharing massiv verschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously