National Geographic 08:20 bis 09:10 Dokumentation Die letzten Helden des Zweiten Weltkriegs Die Schlacht um Caen GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der D-Day ist vorbei: britische, amerikanische und kanadische Truppen sind an den fünf Strandabschnitten Utah, Omaha, Sword, Gold und Juno zwischen zweieinhalb und neun Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen. Die von der Operation überraschten, zahlenmäßig schwachen deutschen Verbände sind nicht in der Lage, die Errichtung der alliierten Brückenköpfe an der Küste der Normandie zu stoppen. Dennoch gelingt es Wehrmachts- und Waffen-SS-Verbänden, die geplante Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Caen zu verhindern. Die erbittert geführten Kämpfe um Caen ziehen sich bis in den August hinein und verwüsten den mittelalterlich geprägten Ort ebenso wie die umliegenden Dörfer. "Die letzten Helden des 2. Weltkriegs" zeichnet den Verlauf der Militäroperation nach - in den persönlichen Erinnerungen der letzten verbliebenen Veteranen von Caen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last War Heroes

