Dokumentation Die letzten Zeugen des Großen Kriegs Zu den Waffen GB 2008 Die Kriegserklärung im August 1914 ging in England mit einer Welle an patriotischer Begeisterung einher. Als Truppen nach Belgien geschickt werden sollten, meldeten sich zwei Millionen Männer freiwillig. Der Krieg erschien zunächst wie ein großes Abenteuer. Aber die direkte Kampferfahrung und der Horror in den Schützengräben unterschieden sich grundlegend von dem, was die jungen Soldaten erwartet hatten. Hier berichten einige der Männer, die als erste freiwillig nach Frankreich gegangen waren, von ihren furchtbaren Erlebnissen in den Schützengräben. Originaltitel: Last Voices of the Great War