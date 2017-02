Der FBI-Agent Joe Pistone wird in den später 70er Jahren unter einer falschen Identität in eine New Yorker Mafia-Familie eingeschleust. Tatsächlich gelingt es ihm schnell, das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Als er im Laufe der Zeit jedoch immer tiefer in den Sog der Mafia gerät und sogar Anweisungen des FBI missachtet, muss die Mission abgebrochen werden. In Google-Kalender eintragen