Der junge William Shakespeare (Joseph Fiennes) hat mehreren Theatern Stücke versprochen, bisher existieren jedoch nur die Titel. Als wären dies nicht genug Turbulenzen, verliebt sich Will auch noch in die vornehme Viola De Lesseps (Gwyneth Paltrow). Mehr und mehr nimmt der Schriftsteller nun sein eigenes Leben als Vorlage für sein Theaterstück, das zur wohl berühmtesten Liebesgeschichte aller Zeiten werden sollte ... Der Film gewann 1999 insgesamt sieben Oscars, darunter die Auszeichnung als bester Film sowie Gwyneth Paltrow als beste Hauptdarstellerin.