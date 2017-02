Hessen 00:00 bis 01:10 Krimi Polizeiruf 110 Mit List und Tücke DDR 1986 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine alte Dame ist in ihrer Wohnung bewusstlos zusammengebrochen und wird ins Krankenhaus gebracht. Währenddessen schleicht sich ein Mann in ihre Wohnung und sucht dort nach Wertsachen. Eine Nachbarin beobachtet den Mann, wie er mit dem Diebesgut verschwindet, und entdeckt das Durcheinander, das er in der Wohnung der alten Dame hinterlassen hat. Hauptmann Fuchs und Unterleutnant Goetzsch ermitteln. Der Verdacht fällt auf den Sanitäter Frank Reiher, auf dessen Wochenend-Grundstück eine große Menge des Diebesgutes sichergestellt wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Peter Reusse (Frank Reiher) Ute Lubosch (Anja Reiher) Otto Mellies (François Bormann) Henry Hübchen (Jimmy) Barbara Dittus (Vera) Dieter Wien (Tiller) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Helmut Krätzig Drehbuch: Helmut Krätzig, Lothar Dutombe Kamera: Walter Laaß Musik: Hartmut Behrsing Altersempfehlung: ab 6