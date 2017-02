Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Schatten der Vergangenheit D 1994 Untertitel Merken Beate Schneider, eine scheinbar unbescholtene, durch großzügige Unterhaltszahlungen ihrer Eltern wirtschaftlich unabhängige Studentin, wird tot in ihrem luxuriösen Appartement aufgefunden. Doch der erste Eindruck trügt: Beate Schneider studierte schon lange nicht mehr. Stattdessen verdiente sie sich ihr Geld als Prostituierte. Kommissarin Lea Sommer ermittelt nicht nur im Umfeld der Toten, sondern auch in deren Vergangenheit. Sie stellt fest, dass Beate Schneider vor Jahren drogensüchtig war und an Raubüberfällen teilnahm. Dabei kam eines Tages die Frau des stadtbekannten Violinisten Erich Markwald um. Markwald schwor Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Matthieu Carriere (Erich Markwald) Lis Verhoeven (Frau Schneider) Frank Röth (Jürgen Schatz) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Klaus Bädekerl, Isolde Sammer Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Andreas Köbner