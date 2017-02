Hessen 18:45 bis 19:30 Dokumentation Die phänomenalen Amigos D HDTV Live TV Merken "Wie ein Feuerwerk, Richtung himmelwärts/Und die Liebe zu dir war geboren/Wie ein Feuerwerk, mitten in mein Herz/Und entflammt war die Liebe zu dir." Mit diesen Worten bringen die "Amigos" die Stimmung unter ihren Fans zum explodieren - ein Duo, das seinesgleichen sucht. Einer Bierbrauer, einer LKW-Fahrer - und beide machen Musik, seitdem sie denken können. Inzwischen sind die Amigos das erfolgreichste Schlagerduo Deutschlands und werden überhäuft mit Preisen und Auszeichnungen. Die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus dem hessischen Hungen begeistern mit ihrem beispiellosen, kometenhaften Aufstieg seit knapp zehn Jahren. Jetzt werden die beiden erstmals im deutschen Fernsehen in einer umfangreichen Dokumentation begleitet: Wie ist das Leben als Star? Wer sind die Fans der Brüder? Wie kam es zu diesem - späten - Erfolg? Und wie gehen die Amigos damit um? Interviews, Tourberichte, Backstage-Impressionen - wie sieht der Alltag der Musiker aus? Wie schätzen Kollegen, Fans und Wegbegleiter die beiden ein - als Musiker und als Menschen? Über eineinhalb Jahre hat das hr-fernsehen die Brüder begleitet, entstanden ist das Porträt von zwei "Jungs" aus dem Vogelsberg, deren Musik polarisieren mag, deren menschliche Herzlichkeit und absolute Authentizität aber durchweg beeindrucken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die phänomenalen Amigos