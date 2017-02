Hessen 10:30 bis 12:30 Talkshow NDR Talk Show D 2017 Live TV Merken In der 788. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Jürgen von der Lippe, Entertainer Der Entertainer aus Bad Salzuflen, der eigentlich Lehrer werden wollte, ist und war schon immer ein Mann der Bühne. Seit dem Tag, als er bei einem Theaterstück bemerkte, dass die Leute über ihn lachen. Und genau diesem Gefühl, auf der Bühne zu stehen und andere Menschen zum Lachen zu bringen, ist er treu geblieben. Mal zotig, manchmal gern unter der Gürtellinie, aber immer ein Sprachfreak, der die deutsche Sprache nicht nur als Buchautor pflegt, sondern in Shows, Hörbüchern und auf Lesetouren immer wieder in den Fokus seiner Arbeit stellt. In seinem neuen Werk "Der König der Tiere" erzählt er Geschichten zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Wieder einmal kombiniert der Autor auf seine ganz eigene Weise Kalauer und Witze mit Philosophie und Sprachkritik. Ralf Schmitz, Comedian Er ist einer der profiliertesten und beliebtesten Komiker in Deutschland, zudem Schauspieler, Bestsellerautor, Moderator und Synchronsprecher. Derzeit ist er auf Tour mit seinem aktuellen Programm "Schmitzenklasse". In seinem sechsten Live-Programm nimmt er sein Publikum mit auf eine ganz besondere Klassenfahrt. Erinnerungen an die Schulzeit werden wach, mit Geschichten von verrückten Lehrern, schlechten Noten und lebensprägenden Erlebnissen. Ausschnitte daraus stellt er in der "NDR Talk Show" vor. Thomas Kausch, Moderator, und Tochter Pauline Thomas Kausch war als TV-Korrespondent viele Jahre weltweit als Krisenreporter unterwegs. Die Erfahrungen dieser Zeit hätten ihm auch bei der Erziehung seiner Tochter Pauline geholfen, sagt der Journalist. Wie diese Erziehung genau ausgesehen hat, beschreibt "Helikoptervater" Kausch humorvoll und selbstironisch in seinem Buch "Wie ich meine Tochter durchs Abitur brachte". Denn was die Bildungskarriere von Einzelkind Pauline anging, überließ der 54-jährige Kausch nichts dem Zufall. Was sich der engagierte "Über-Papa" alles für die Förderung des Nachwuchses hat einfallen lassen, das erzählen Thomas Kausch und Tochter Pauline, die mittlerweile in London studiert, in der "NDR Talk Show". Christian Berkel, Schauspieler Es ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die seit Jahren in großen internationalen Produktionen besetzt werden: Christian Berkel arbeitete mit bekannten Regisseuren wie Ingmar Bergman, Douglas Sirk oder Quentin Tarantino zusammen und sorgte mit vielen Rollen in zeitgeschichtlichen Filmen für Aufsehen. Jetzt spielt er in dem neuen Film "Elle" von Paul Verhoeven an der Seite von Isabelle Huppert. Frankreich schickt die Produktion ins Rennen um den Oscar für den besten, nicht englischsprachigen Film. Christian Berkel ist in Paris aufgewachsen, nahm dort seinen ersten Schauspielunterricht und wollte eine Zeitlang selbst unbedingt Franzose werden. Wie sehr seine Familiengeschichte mit Frankreich verknüpft ist und warum in ihr eigentlich die komplette Geschichte des 20. Jahrhunderts steckt, das erzählt er in der "NDR Talk Show". Britt Kanja und Günther Krabbenhöft, Lebenskünstler Die Kreuzberger Stilikone Günther Krabbenhöft, der als "ältester Hipster" Berlins weltweite Bekanntheit in den sozialen Medien erlangte, und seine beste Freundin Britt Kanja gehören zu den spannendsten Figuren des Berliner Kunst-, Mode-, und Kulturbetriebes. Britt Kanja brachte mit ihren legendären Partys im Berlin der 1980er-Jahre die Avantgarde zum Tanzen. Heute wird sie in den Medien gerne als ältestes It-Girl der Hauptstadt bezeichnet. Für Britt und Günther heißt älter werden, nicht auf Lebensfreude zu verzichten. Beide haben für sich Lebensentwürfe geschaffen, die sie alterslos erscheinen lassen. Heute setzen sie sich für würdevolles, freudvolles und lebenswertes Altern ein und berichten von ihrer ganz und gar berührenden Freundschaft. Dr. Hans-Günter Weeß, Diplom-Psychologe, Schlafforscher Albert Einstein soll Zeit seines Lebens elf Stunden täglich geschlafen haben, Napoleon hi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Jürgen von der Lippe (Entertainer), Ralf Schmitz (Comedian), Thomas Kausch (Moderator), Pauline Kausch (Tochter von Thomas Kausch), Christian Berkel (Schauspieler), Britt Kanja (Lebenskünstlerin), Günther Krabbenhöft (Lebenskünstler), Dr. Hans-Günter Weeß Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs