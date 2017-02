FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Am Ende des Regenbogens USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Bande in Clownskostümen verübt einen dreisten Überfall auf ein Golddepot. Wie sich herausstellt, handelt es sich um kein gewöhnliches Verbrechen: Ziel der Täter ist es, die gesamte US-Wirtschaft zu destabilisieren. Weil Deeks eine Aussage vor Gericht macht und dort unabkömmlich ist, muss sich Kensi während dieser Mission an einen neuen Partner gewöhnen. Ausgerechnet Assistant Director Granger besteht darauf, ihr bei den Ermittlungen zur Seite zu stehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson