FOX 10:10 bis 10:55 Krimiserie Navy CIS Nichts fragen, nichts sagen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Officer Simon Craig wird in einer Highschool die Treppe hinuntergestossen und durch brutale Fusstritte ermordet. Er beriet Schüler über die Möglichkeiten, bei der Navy Karriere zu machen. Mit dem NCIS-Team taucht am Tatort der alte Dr. Magnus auf, Duckys Vorgänger. Im Fall des ermordeten Officers gerät schnell ein Schüler unter Verdacht. Doch die Aufklärung des Mordes gestaltet sich schwieriger als gedacht und hält noch einige Überraschungen für Gibbs und sein Team bereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Chad Michael Collins (Navy Petty Officer First Class Simon Craig) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

