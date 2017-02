MDR 02:45 bis 04:15 Komödie Das As der Asse F, D 1982 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zwei Flieger-Asse, die im Ersten Weltkrieg auf gegnerischen Seiten kämpften, sind zu Freunden geworden. Der französische Boxer Jo Cavalier (Jean-Paul Belmondo) und der deutsche Major Gunther von Beckmann (Frank Hoffmann) treffen sich 1936 anlässlich der Olympiade in Berlin wieder. Als Jo einem jüdischen Jungen helfen will, geraten die Freunde in Schwierigkeiten. - Ein ernstes Thema mit Witz, Pep und Action aufbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Jo Cavalier) Marie-France Pisier (Gaby Belcourt) Rachid Ferrache (Simon Rosenblum) Frank Hoffmann (Gunther von Beckmann) Günter Meisner (Adolf Hitler / Angela Hitler) Benno Sterzenbach (Egon Fricke) Yves Pignot (Emile) Originaltitel: L' as des as Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12