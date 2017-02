MDR 16:30 bis 18:00 Komödie Neues aus der Florentiner 73 DDR 1974 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit der Liebe ist das so eine Sache. Wann weiß man schon, ob man liebt und wen man liebt? Brigitte aus der "Florentiner 73" erscheint diese Frage angesichts zweier Väter für ihr Josefinchen etwas kompliziert. Das heißt, so kompliziert nun auch wieder nicht, denn sie weiß ja, wen sie will. Nicht den zu ehrgeizigen Klaus, den eigentlichen Vater ihres Kindes, sondern vielmehr den ruhigen, hilfsbereiten Medizinstudenten Wolfgang aus der "Florentiner 73". Aber bis die beiden zusammenfinden, kommt es eben noch zu vielen Missverständnissen. Grund genug für Mutter Klucke, dem herzensguten und zugleich tyrannischen Hausgeist der "Florentiner 73", rigoros einzugreifen, um Ordnung in Brigittes Familienleben zu bringen. Dass dabei ein heilloses Durcheinander entsteht, ja dank Mutter Klucke und Frau Knatter entstehen muss, ist klar. Aber zum Schluss finden Brigitte und Wolfgang doch noch zueinander und in der "Florentiner 73" zieht das Glück ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnes Kraus (Frau Klucke) Edda Dentges (Brigitte Platz) Steffie Spira (Frau Knatter) Hertha Thiele (Frau Hartmann) Jessy Rameik (Marina Maass) Herbert Köfer (Herr Pawlak) Gerd E. Schäfer (Anzeigenannehmer) Originaltitel: Neues aus der Florentiner 73 Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Kurt Belicke, Klaus Gendries Kamera: Eberhard Borkmann Musik: Rudi Werion