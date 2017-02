MDR 07:40 bis 09:05 Familienfilm SOS Petter ohne Netz N 2005 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der zwölfjährige Petter zieht mit seiner Familie aus der Großstadt auf einen abgelegenen Bauernhof, den seine Mutter künftig bewirtschaften will. Petter ist von dem Umzug wenig begeistert. In der neuen Umgebung, die in einem Funkloch liegt, funktioniert kein Handy und es gibt keinen Internet-Anschluss. Deshalb kehrt sein Vater zum Arbeiten bald wieder in die Stadt zurück. Petter, der sich vergeblich bemüht, mit den zurückgebliebenen Freunden Kontakt zu halten, bleibt nichts anderes übrig, als sich mit der ungewohnten Situation abzufinden - schließlich gilt es, in der norwegischen "Wildnis" zu "überleben" und sich die Ferienzeit zu vertreiben. Doch schnell stellt sich heraus, dass das Leben auf dem Land nicht so geruhsam und langweilig verläuft, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Von fortgesetzten Diebstählen ist im Dorf die Rede - daran müssen die Asylanten schuld sein - und prompt wird in einer der folgenden Nächte das Auto der Familie geklaut. Dann beobachtet Petter im Wald, wie ein unsympathischer Mann einen Hund namens Leo fast zu Tode prügelt. Nun hat er ein erstes Ziel - er muss den Hund retten. Und er ahnt nicht, auf was er sich damit eingelassen hat. Denn der Tankstellenbesitzer Roger, der seinen Hund misshandelt, ist ein anderer als er im bürgerlichen Leben vorgibt zu sein, und der Ladenbesitzer Knut steckt mit ihm unter einer Decke. Als Petter den beiden nachspioniert, macht er eine unerwartete Entdeckung. Aus der ursprünglich einfach nur spannenden Situation entwickelt sich ein lebensgefährliches Abenteuer, denn bald wird Petter von Roger verfolgt, der ihm ein Beweisstück wieder abjagen will. Und wie es dabei ohne die Unterstützung der neugewonnenen Freundin Nila, ohne die Kraft des Bullen Samson und die Treue des Hundes Leo für Petter und seine Familie aussähe, wagt man sich gar nicht vorzustellen. Leo, der Hund Samson, der Bulle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Magnus Solhaug (Petter) Ingar Helge Gimle (Johan) Thorbjørn Harr (Roger) Sunaina Jassal (Nila) Reidar Sørensen (Kurt) Nina Woxholt (Turid) Kristin Juel Bergflødt (Lene) Originaltitel: Venner for livet Regie: Arne Lindtner Næss Drehbuch: Arne Lindtner Næss, Geir Meum Olsen, Ingrid Wiese Kamera: Kjell Vassdal Musik: Trond Bjerknes Altersempfehlung: ab 6

