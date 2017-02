MDR 07:15 bis 07:40 Reportage HipHorses - Du und Dein Pferd Aileen und die Minipferde Nellie, Donna & Co. D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aileen aus Leipzig liebt ihre amerikanischen Miniaturpferde Nellie, Donna, & Co über alles. Nach ihrer Schule kümmert sie sich liebevoll um sie. Jetzt stehen zwei Fohlengeburten in ihrem Stall bevor. Aileen ist sehr aufgeregt! Denn so eine Fohlengeburt ist für Stute und Fohlen ein echter Kraftakt. Ob auch alles gutgehen wird? Tipps und Tricks rund ums Mini-Pferd gibt es zudem von Pferde-Expertin Nina Eichinger. Autorin, Producerin und Kissenkino. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: HipHorses Regie: Anke Kossira Kamera: Hartmut Gatzsche