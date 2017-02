3sat 13:15 bis 14:00 Magazin quer ... durch die Woche mit Christoph Süß Schulz, Trump und die CSU: Harte Zeiten für Hardliner / Demokratie kaputt: Regensburg nach dem Korruptionsskandal / Klosterkrieg: Machtkampf und Intrigen im Kloster Altomünster / Mahnen oder vergessen? Der Streit ums leere Jodl-Grab D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Was läuft quer? Christoph Süß kommentiert in seiner Magazinsendung von Querköpfen für Querdenker die Nachrichten der Woche. In spannenden Reportagen, Gesprächen und Live-Schaltungen geht er den Ereignissen der Woche satirisch auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Süß Originaltitel: quer

