3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Esa: Start mit Hindernissen - Vorbereitungen für die Merkur-Mission / Versteckte Wirkungen von Medikamenten - Alte Mittel für neue Therapien / Der Barten-Drachenfisch - Großmaul mit flexiblem Kiefergelenk / Gefährdete Großmuschel - Projekt soll Schottlands Muscheln retten / Prominente Viecher - Prominenz als Namensgeber für Tierarten / Physiker hoffen auf die Stringtheorie - Schwingenden Fäden können sich um Risse der Raumzeit legen

ESA Merkurvorbereitung: Kein anderer Planet ist so wenig erforscht wie der Merkur. Die ESA will den Gesteinswinzling 2018 mit dem Doppelsatelliten Bepicolombo erkunden. In diesen Tagen öffnet sie das erste Mal für die Öffentlichkeit die Pforten ihrer Labore. Weltalltheorien im Wandel: Ohne das Wissen über die Sterne wäre menschlicher Fortschritt kaum möglich. Die Frage, was sie da oben am Himmel hält, wurde im Laufe der Jahrtausende recht unterschiedlich beantwortet. Die tägliche Grauzone in der Medizin: Immuntherapie gegen Krebs: Neue Hoffnung und neue Probleme für die Ärzteschaft sowie für Patientinnen und Patienten. Welches Mittel soll zum Eisatz kommen, welche Dosis ist ratsam, welches sind die Nebenwirkungen? Es ist ein ständiges Abwägen von Risiken und Nutzen. "nano" begleitet Arztpersonal und Betroffene an der Universitäts-Hautklinik Tübingen, die mit neuen Wirkstoffen gegen den Krebs kämpfen. Alte Mittel in neuen Therapien: Der Sankt Galler Forscher Christoph Driessen versucht, Medikamente für die Krebstherapie zu nutzen, die seit Jahren erfolgreich gegen andere Krankheiten eingesetzt werden. Das wahrscheinlich grosse Therapiepotenzial bereits vorhandener Medikamente für die moderne Medizin wird kaum erforscht: Für die Pharmaindustrie ist die Entwicklung neuer und teurer Medikamente lukrativer. Muschelart vom Aussterben bedroht: Obwohl Flussperlmuscheln europaweit seit 1998 geschützt sind, hat diese Art seit Beginn des 20. Jahrhunderts beständig abgenommen. Nur noch bis zu 20 Prozent der ursprünglichen Gewässer in Grossbritannien sind besiedelt. In Schottland ist die Muschelart bedroht durch Verschmutzung der Gewässer und Diebe, die auf die seltenen Perlen aus sind.