Silverline 21:45 bis 23:40 Krimi Jägarna 1 S 1996 Nach dem Tod seines Vaters und einer Schussverletzung im letzten Einsatz kehrt der schwedische Cop Erik Backström Stockholm den Rücken und zieht zurück ins heimatliche Provinzdorf in der Tatra, wo sich sein Bruder und die Jugendfreunde bereits auf ihn freuen. Die Freude ist nicht von Dauer, als Erik auch in der Provinz unbeirrt seinem Fahndungseifer folgt und eine Wildererbande ins Visier nimmt. Schauspieler: Rolf Lassgård (Erik Bäckström) Helena Bergström (Anna Sivertsson) Lennart Jähkel (Leif Bäckström) Jarmo Mäkinen (Tomme Harela) Thomas Hedengran (Stig) Rolf Degerlund (Eilert) Göran Forsmark (Håkan) Originaltitel: Jägarna Regie: Kjell Sundvall Drehbuch: Kjell Sundvall, Björn Carlström Kamera: Kjell Lagerroos Musik: Björn Json Lindh Altersempfehlung: ab 16