AXN 08:15 bis 10:35 Drama Unbeugsam - Defiance USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Verzweifelter Kampf ums Überleben mit Daniel Craig: Die Deutschen beginnen 1941im Ostteil Polens mit der systematischen Verfolgung jüdischer Einwohner. Die Brüder Tuvia und Zus entgehen durch die Flucht in die Wälder knapp der ethnischen Säuberung ihres Dorfes, der der Großteil ihrer Verwandten zum Opfer fällt. Bald schließt sich Zus den Partisanen an und Tuvia errichtet eine Zuflucht für verfolgte Juden, die verzweifelt Hilfe suchen - es kommt zum Bruch zwischen den Brüdern ... Im Jahr 1941 beginnen die Deutschen im Ostteil Polens mit der systematischen Verfolgung jüdischer Einwohner. Die Bielski-Brüder Tuvia und Zus entgehen durch die Flucht in die Wälder knapp der ethnischen Säuberung ihres Dorfes, der der Großteil ihrer Verwandten zum Opfer fällt. Mit der Flucht vor den deutschen Besatzern beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben: Die dringend benötigten Vorräte müssen die Brüder häufig mit Waffengewalt in den umliegenden Bauernhöfen erpressen. Und da ständig die Entdeckung durch die Besatzer droht, sind sie gezwungen, ihr Lager regelmäßig zu verlegen. Trotzdem suchen immer mehr Juden im geheimen Flüchtlingslager Zuflucht und kämpfen unter der Führung von Tuvia und Zus für ihre Freiheit. Zwischen den beiden Brüdern entbrennt schließlich ein heftiger Streit: Während Zus weiter auf bewaffneten Widerstand setzt, will Tuvia die Gegner angesichts der eigenen Verluste nicht mehr aktiv angreifen. Es kommt zum Bruch, als sich Zus sowjetischen Partisanen anschließt. Tuvia muss das Lager alleine anführen. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt: Den Lagerbewohnern steht ein strenger Winter bevor und deutsche Truppen starten eine groß angelegte Offensive gegen die Partisanen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (Tuvia Bielski) Liev Schreiber (Zus Bielski) Jamie Bell (Asael Bielski) George MacKay (Aron Bielski) Alexa Davalos (Lilka Ticktin) Allan Corduner (Shimon Haretz) Mark Feuerstein (Isaac Malbin) Originaltitel: Defiance Regie: Edward Zwick Drehbuch: Clayton Frohman, Edward Zwick Kamera: Eduardo Serra Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

