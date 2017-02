AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Ende einer Karriere AUS 2008 16:9 Merken Interimsweise übernimmt Commander Freeman das Kommando an Bord der Hammersley, die einem Notruf nachgeht, doch der Trawler reagiert nicht auf Kates Funksprüche und versucht zu rammen. Abgesehen von Problemen mit der Steuerung scheint an Bord des Fischerboots alles in Ordnung zu sein, so dass die Entermannschaft schnell wieder abrückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Michaeley O'Brien, Di McElroy, Hal McElroy Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12