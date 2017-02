Spiegel TV Wissen 05:35 bis 07:20 Dokumentation Expedition Regenwald Living Like a Monkey GB 2009 Merken Der afrikanische Regenwald ist einer der unerschlossensten Orte unseres Planeten. Seine tierischen Bewohner gelten als weitgehend unerforscht. Eine Zoologin und ein Outdoor-Spezialist machen sich begleitet von einem Kameramann auf die Reise, um die Geheimnisse dieses Dschungels zu lüften. Sechs Wochen lang leben sie in einem Baumhaus, das sie vor gefährlichen Tieren von unten schützt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life in the canopy