Bayern 2 16:05 bis 17:00 Sonstiges Eins zu Eins. Der Talk Eine Stunde, zwei Menschen Merken Adelsexperte? Ist er keiner. Behauptet er. Auch wenn er sich in den sieben europäischen Königshäusern bestens auskennt und die Geburtstage, Hochzeiten und Taufen zu Hofe fürs Fernsehen moderierte. Der ehemalige ARD-Programmdirektor Günter Struve sagt über ihn: "Für mich gilt eine Ehe gar nicht als ordentlich geschlossen, wenn Rolf Seelmann-Eggebert nicht dabei war". Zu seinem 80. Geburtstag am 5. Februar wiederholt "Eins zu Eins. Der Talk" das Gespräch mit Rolf Seelmann-Eggebert aus dem Jahr 2016. Von Prinzen und Königen Die Königshäuser beschäftigen ihn seit Prinz Charles' 30. Geburtstag - da hat er gerade als Korrespondent in London angefangen. Vor fast 40 Jahren. Einmal für einen Tag König sein? Auf keinen Fall: "Ich kenne die abschreckenden Seiten des Königtums besser als jeder andere." Die zweite Reihe, ein Prinz zum Beispiel, wäre ihm da schon lieber. Die prägendste Zeit in seinem Leben sind aber gar nicht die Londoner Jahre, sondern seine Zeit als Journalist in Westafrika. Ihn empört die fehlerhafte Entwicklungshilfe der Industrienationen, aus der seiner Meinung nach auch die Flüchtlingskrise hervorgeht. "Königsfritze" statt "Adelsexperte" Im Gespräch mit Stefan Parrisius verrät Rolf-Seelmann-Eggebert auch, dass ihm die Bezeichnung "Königsfritze" lieber ist als "Adelsexperte". Ganz einfach. "Eins zu Eins. Der Talk" im Zeichen von Pomp and Circumstance... In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Parrisius Gäste: Gäste: Rolf Seelmann-Eggebert (Königshaus-Kenner)